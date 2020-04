ROUBO Mulher é derrubada de bicicleta e tem bolsa roubada por ladrões Este é o segundo roubo praticado da mesma forma; uma dupla de moto derruba a vítima e foge levando a bolsa

21 ABR 2020 - 08h:15 Por Alfredo Neto

Uma mulher de 52 anos de idade foi lesionada durante um assalto na tarde desta segunda-feira (20) na rua João Gonçalves de Oliveira, no cruzamento com a rua Duque de Caxias, no bairro Vila Nova, área central de Três Lagoas.

A vítima, que estava de bicicleta, foi surpreendida por uma dupla de bandidos que, em uma moto, fechou a vítima pela frente e a atacou com chutes.

A mulher se desequilibrou. sofrendo uma queda no asfalto, um dos bandidos aproveitando a queda da vítima, desceu da garupa da moto, e fingindo estar armado tomou a bolsa da vítima.

Em seguida os dois subiram na moto e fugiram, a vítima não soube informar o rumo que os bandidos tomaram. Este é o segundo roubo praticado pela dupla em menos de uma semana, na semana passada uma dupla de ladrões em uma moto, do mesmo modelo e cor deste csegundo crime (Biz, de cor vermelha). Abordaram uma mulher próximo a pista de skate, derrubando a vítima da bicicleta e roubaram a bolsa da vítima. Mulheres sozinhas de bicicletas e com bolsas ou celulares a mostra, tem sido o alvo desses criminosos.

A Polícia Militar foi chamada e levou a vítima para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) devido a dores que a vítima sentia no joelho e depois levada para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) onde o crime foi registrado com (Roubo majorado pelo emprego de violência utilizando-se de agressão para subtrair bens particulares)