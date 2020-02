VIOLÊNCIA DOMÉSTICA Mulher é asfixiada e deixada em matagal; marido é suspeito Crime ocorreu na noite deste domingo e a mulher foi levada para à UPA

3 FEV 2020 - 11h:45 Por Alfredo Neto

Uma mulher de 29 anos foi encontrada desmaiada às margens da rodovia BR-262, na saída de Três Lagoas para Brasilândia, na noite deste domingo (2), na zona Sul, em Três Lagoas.

Populares encontraram a vítima no acostamento e avisaram o Samu (Serviço de atendimento Móvel de Urgência) e a Polícia Militar. Após recuperar os sentidos, a mulher contou que ia do distrito de Arapuá com o marido, dois filhos e um sobrinho de volta para Brasilândia, onde a família mora.

E que, após uma discussão, o homem teria tentado asfixiá-la.

A Polícia Militar acionou o Conselho Tutelar, que pegou dados das crianças, que estariam com o pai. A mulher foi levada para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) com lesões no rosto, braços, costas e pernas. Ela foi atendida e liberada por médicos.

O homem compareceu espontâneamente na Delegacia de Polícia Civil e negoi a acusação. Disse que a mulher ficou na estrada por estar embriagada e que, durante o trajeto, ela teria puxado o volante do carro da família, na tentativa de causar um acidente.

A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar o caso.