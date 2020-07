TRêS LAGOAS Mulher é esfaqueada em conjunto conjunto habitacional Autora do crime fugiu antes da chegada da Polícia Militar

5 JUL 2020 - 20h:15 Por Ana Cristina Santos

Uma mulher de 21 anos foi esfaqueada por outra, na noite deste domingo (4), no Conjunto Habitacional Orestinho em Três Lagoas.

A jovem teve perfuração no pescoço e ferimentos no braço. Ela foi encaminhada pelo SAMU à Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

A autora do crime, que não teve a identidade revelada, fugiu do local antes da chegada da Polícia Militar. O motivo do crime ainda não foi revelado.