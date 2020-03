VIOLÊNCIA DOMÉSTICA Mulher e filho são agredidos em festa de aniversário por ex O ex marido foi até a casa da vítima dar os parabens e agrediu mãe e filho

13 MAR 2020 - 14h:25 Por Alfredo Neto

Um homem de 31 anos foi preso em flagrante por violência doméstica na noite desta quinta-feira (13) na rua Marcílio Dias, bairro Jardim Cangalha, zona Norte de Três Lagoas.

O homem teria ido até a casa da ex mulher de 39 anos que estava aniversariando, com a desculpa de dar os parabéns. A vítima sem imaginar o que estaria por vir acabou permitindo a permanência do agressor na confraternização.

Após comer e beber, o homem começou a ofender a ex mulher com vários xingamentos e ameaça-la de agressão, o filho da vítima uma criança de 11 anos tentou defender a mãe pedindo para que o homem parece, mas foi agredido fisicamente.

A vítima para defender o filho foi para cima do agressor e conseguiu salvar a criança das agressões, mas foi agredida, a Polícia Militar foi chamada e levou ambos para à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) onde o homem foi preso em flagrante por violência doméstica e lesão corporal.