FEMINICÍDIO Mulher é morta a facadas após se recusar voltar com ex amásio A vítima tentou buscar socorro na portaria do prédio

23 NOV 2020 - 03h:20 Por Alfredo Neto/JPNews

Mulher é morta a facadas após ex namorado não aceitar o fim do relacionamento - Alfredo Neto/JPnews Ana Paula Pagani 28 anos, foi morta a facadas pelo ex namorado Maicon Douglas Rodrigues 28 anos na madrugada desta segunda-feira (24), no Conjunto Habitacional Orestinho, residencial Alexander Abrão, zona Oeste de Três Lagoas. Ana Paula estava em seu apartamento dormindo quando foi acordada pelo ex namorado que forçou a entrada. Maicon Douglas Rodrigues agrediu a ex namorada que tentou fugiu mas foi alcançada pelo assassino. A vítima sofreu várias perfurações de faça, nas costas, pescoço e peito, vizinhos escutaram os gritos de socorro da vítima e o assassino gritando, dizendo "eu matei a Paula", após cometer o crime o assassino fugiu em uma bicicleta. A Força Tática e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) estiveram no local e preservaram o local até a chegada da perícia técnica da Polícia Civil.

