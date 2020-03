FEMINICÍDIO Mulher é morta pelo ex marido com tiro no rosto O crime aconteceu no início da noite desta quinta-feira em Água Clara

26 MAR 2020 - 19h:24 Por Alfredo Neto

Feminicídio em Água Clara; mulher foi morta com um tiro no rosto - Álbum de família Clara Bianc mais conhecida por Bia foi assassinada pelo ex companheiro na noite desta quinta-feira (26) na cidade de Água Clara, cidade distante 136 quilômetros de Três Lagoas. As primeiras informações são de que Clara Bianc discutia com o ex companheiro identificado apenas por 'Gugu', quando o homem sacou um revólver e atirou no rosto da mulher. A vítima não resistiu ao ferimento e morreu, segundo informações de moradores da cidade, a Polícia Militar faz buscas para prender o autor do feminicídio. A perícia técnica da Polícia Civil de Três Lagoas está no local para fazer a perícia do homicídio.

