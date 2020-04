FURTO Mulher é pega no flagra furtando objetos e acaba presa A Polícia investiga pessoas que possam ter participado com a mulher no crime

6 ABR 2020 - 15h:00 Por Alfredo Neto

Uma mulher de 28 anos foi presa em flagrante por furto na noite deste domingo (5) na rua Manoel Jorge, bairro Nossa Senhora Aparecida, zona Sul de Três Lagoas.

A mulher foi flagrada pela vítima no momento em que tentava fugir com objetos subtraídos do interior de um carro, a vítima segurou a autora do furto e chamou a Polícia Militar.

A Força Tática foi ao local, em conversa com à vítima foi relatado aos militares que vítima e família estavam assistindo tv quando ouviram um barulho no quintal, após a vítima abrir a porta para averiguar o barulho se deparou com a mulher furtando os objetos do interior do carro.

A Polícia Militar encontrou na bolsa da autora vários objetos escolares, em depoimento a mulher relatou ter encontrado uma pessoa que teria dado a bolsa com os objetos e indicado a residência para fazer o furto.

A mulher ainda tentou enganar os policiais militares informando o nome da irmã, mas por ser a segunda vez que a mesma é levada para a delegacia pelo mesmo crime, o plano foi descoberto e a autora acabou confessando o verdadeiro nome.

A vítima relatou na delegacia que uma carteira com todos os documentos, cartões de créditos e R$50, haviam sidos furtados, a vítima relatou também sentir falta de um par de óculos solar de grife. A autora não informou o local ou com quem estaria os produtos furtados.

Vítima e autora foram levadas para à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) para as providências cabíveis.