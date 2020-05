FLAGRANTE Mulher é presa com 16 kg de cocaína em tanque de combustível Flagrante foi nesta sexta-feira (15) pela PRF na BR-262

15 MAI 2020 - 14h:22 Por Kelly Martins

Uma motorista, de 37 anos, foi presa em flagrante nesta sexta-feira (15) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Três Lagoas, na BR-262. Ela transportava 16 quilos de cocaína, que estavam divididos em 18 tabletes, dentro do combustível do carro que conduzia. A prisão ocorreu durante abordagem da equipe policial na rodovia.

De acordo com a PRF, a mulher demonstrou nervosismo no momento em que foi abordada. Durante vistorias no veículo, os policiais encontraram os tabletes no tanque de combustível. A motorista confessou que pegou a droga em Campo Grande e levaria até a cidade de Birigui, interior paulista. Pelo transporte receberia o valor de R$ 5 mil. O carro e o entorpecente foram apreendidos e levados junto com a mulher para a delegacia da Polícia Civil.