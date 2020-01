TRÁFICO Mulher é presa com 21 papelotes de maconha na Cascalheira Cadela K-9 Mara do Canil da Polícia Militar prende mais uma pessoa por tráfico

17 JAN 2020 - 13h:35 Por Alfredo Neto

Uma mulher de 23 anos foi presa por tráfico de drogas nesta-quinta (16) na região conhecida como Cascalheira, as margens do Rio Paraná em Três Lagoas.

A Polícia Militar estava fazendo um patrulhamento para averiguar uma denúncia de tráfico de drogas feita pelo telefone 190, a PM contou com apoio do “Canil” do 2º Batalhão da Polícia Militar que logrou êxito em localizar entorpecentes com uma moça.

Ao se aproximar da traficante, a cadela policial K-9 Mara ficou irritada e demonstrando ter localizado algo com a moça, em revista pessoal nos pertences da suspeita foram encontrados 21 papelotes de maconha e 300 reais, oriundos da venda da droga.

A moça e os entorpecentes, foram levados pela PM para a primeira Delegacia de Polícia Civil que autuou em flagrante a mulher por trafico de drogas.