DROGAS Mulher é presa com maconha e denúncia traficante Mulher foi flagrada comprando entorpecente e disse que seria para seu consumo

15 ABR 2020 - 12h:00 Por Alfredo Neto

Uma mulher de 22 anos foi presa por portar drogas para o consumo próprio na tarde desta terça-feira (14) na avenida Fillinto Muller, cruzamento com a rua Dr Monir Thomé, no Bairro Interlagos, zona Oeste de Três Lagoas.

A mulher foi apreendida após ser flagrada comprando uma quantidade de maconha de um traficante de 24 anos que foi preso horas depois pela Força Tática no bairro Ipanema. A mulher foi flagrada por policiais recebendo uma embalagem do traficante, no cruzamento da rua Dr Monir Thomé, com avenida Jary Mercante, no bairro JK (Juscelino Kubitscheck).

A Polícia Militar conseguiu abordar a mulher no bairro Interlagos, com ela foi encontrado uma certa quantidade de maconha e a mulher tentou negar ser ela quem tivesse no bairro JK, mas foi desmentida após os militares apresentarem uma foto de celular tirada na hora em que ela recebia a droga.

Após confessar que comprou a maconha e que seria usuária, a mulher foi levada para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) onde colaborou com a justiça informando de quem teria comprado o entorpecente, informação essa que minutos depois resultou na apreensão de 7,5 quilos de maconha, aproximadamente R$4mil e na prisão de um traficante de 24 anos no bairro Ipanema.