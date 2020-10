FURTO Mulher é presa no Centro após roubar espetinhos e refrigerante A mulher arrombou o restaurante com um pé de cabra, com ajuda de um terceiro

13 OUT 2020 - 06h:12 Por Israel Espíndola

A mulher arrombou o restaurante com um pé de cabra, com ajuda de um terceiro - Arquivo / JPNews Uma mulher de 35 anos foi presa pela Força Tática do 2ºBPM (Batalhão de Polícia Militar), na noite de segunda-feira (12), após invadir um restaurante e roubar refrigerante e vários espetinhos, o furto aconteceu no centro de Três Lagoas. De acordo com o registro policial, por volta das 22h, a vítima, uma mulher de 39 anos, teria ouvido uma pessoa forçar a entrada do portão, quando deu conta, a autora do furto já estava dentro de sua casa pedindo o dinheiro do espetinho. A vítima relata ainda que a autora estava toda de preto, com boné preto e luvas pretas, ela ameaçava levar a filha caso negasse entregar o dinheiro. Após pedir por socorro a autora acabou fugindo sem levar nada. Minutos depois se ouviu um barulho de arrombamento no estabelecimento comercial, a Polícia Militar foi acionada e diligências foram feitas na região. Saindo de uma casa abandonada os militares encontram a autora acompanhado de um homem, com uma mochila, uma bicicleta. O homem conseguiu fugir, e com a mulher foram encontrados vários espetinhos, refrigerantes, chave de fenda, a luva e o boné preto. Ela foi presa e encaminhada para Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).

Deixe seu Comentário