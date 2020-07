POLÍCIA Mulher é presa por desobediência e desacato à autoridade A dona do bar agrediu os fiscais da prefeitura na noite de quinta-feira

24 JUL 2020 - 09h:56 Por Israel Espíndola

Uma mulher, de 48 anos proprietária de um Bar na rua Antônio Estavam Leal, no Jardim Alvorada, foi presa por desacato a autoridade, na noite de quinta-feira, em Três Lagoas.

De acordo, com as informações os fiscais da prefeitura de Três Lagoas estavam em fiscalização ao comprimento do toque de recolher, com objetivo de combater a proliferação da Covid-19. Quando os fiscais chegaram no estabelecimento comercial, a senhora começou xingar e chamá-los de “corruptos”.

Não satisfeita a mulher partiu para vias de fato agredindo os fiscais e desferiu chutes contra o veículo utilizado pelos fiscais. Foi preciso acionar a Polícia Militar para conter a proprietária do bar, a mulher foi presa e encaminhada para Depac.