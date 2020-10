VELHA CONHECIDA Mulher é presa por furto em condomínio 'Velha conhecida da polícia', ela foi presa fazendo compras com o cartão furtado

20 OUT 2020 - 07h:00 Por Israel Espíndola

A Polícia Civil de Três Lagoas esclarece o furto ocorrido em um condomínio por uma mulher que é velha conhecida da polícia pelos mesmos crimes. A autora do furto tem 35 anos, e é conhecida por ‘Tina’, ela teria furtado uma bolsa contendo cartões bancários e um celular, de uma residência no Bairro Primaveril, em Três Lagoas

Assim que cometeu o crime a mulher fez vária compras com o cartão da vítima na região do Bairro Santa Rita, o aparelho celular ela teria revendido para uma terceira pessoa. A receptadora mora no bairro Zulcão, e irá responder criminalmente por receptação.

‘Tina’ como é conhecida no mundo do crime foi presa pela Polícia Militar após praticar outro furto em uma loja na região central do município. Ela foi presa e encaminhada para Penitenciária Feminina de Três Lagoas. Além do celular, foram recuperados cartões, documentos da vítima.