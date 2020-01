ROUBO Mulher é rendida por assaltantes enquanto caminhava em rua Crime ocorreu na noite desta quinta-feira (2), em Três Lagoas

3 JAN 2020 - 07h:42 Por Kelly Martins

Uma estudante de 20 anos foi abordada por dois ladrões, na noite desta quinta-feira (2), no bairro Jardim Carandá, em Três Lagoas. A vítima estava andando pela rua Quixeramobim momento em que foi rendida pelos bandidos. Eles exigiram o celular e a bolsa.

De acordo com a vítima, um dos ladrões estava armado com uma pistola. Na ocasião, a jovem entregou o celular e saiu correndo pela rua. Os ladrões estavam a pé e fugiram do local levando o aparelho.

No entanto, a poucos metros do assalto, a dupla tentou abordou outra vítima, Dessa vez, um homem que conseguiu escapar do roubo. Ele chamou a Polícia Militar e registrou a ocorrência.

Os policiais fizeram rondas pelo bairro, mas os assaltantes não foram encontrados.