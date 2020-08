ARMADO Mulher é surpreendida por ladrão e tem celular roubado 'O ladrão aparentava estar com um arma de fogo na cintura', relatou a vítima

11 AGO 2020 - 06h:14 Por Israel Espíndola

No início da noite de segunda-feira (10), perto das 18h30, uma mulher de 27 anos foi a mais uma vítima dos ladrões que aterrorizam o bairro Santos Drumond, em Três Lagoas.

Desta vez o roubo aconteceu na Rua Coronel Lima Figueredo, de acordo com boletim de ocorrência, a vítima transitava pela via quando foi surpreendida por um homem que desceu da bicicleta, e rapidamente a encostou numa parede, imobilizando a mulher.

Numa ação rápida o ladrão abriu a bolsa da mulher e roubou o celular, ela informou que bandido aparentava estar com uma arma de fogo na cintura. Na Depac onde o caso foi registrado, ela descreveu as características do bandido, indivíduo magro, de pele negra, usando moletom e boné