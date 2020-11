GOLPE Mulher é vítima do golpe e perde R$ 1.350 pro Silvio Santos Ela recebeu uma mensagem de uma suposta amiga pedindo o dinheiro emprestado

30 NOV 2020 - 08h:23 Por Israel Espíndola

O aplicativo de mensagem é a nova ferramenta de estelionatários que utilizam da ingenuidade para cometerem golpes. Na noite de domingo (30), uma mulher de 55 anos, moradora na região central de Três Lagoas, foi mais uma vítima destes criminosos.

De acordo com boletim de ocorrência, a mulher teria recebido uma mensagem pelo aplicativo whatsapp, de uma amiga pedindo a quantia de R$ 1.350,00. Imediatamente a vítima fez a transferência, assim que o valor foi transferido a mulher percebeu que tinha caído no golpe. O valor foi transferido para uma conta no banco Santander em nome de Silvio Santos.