INVESTIGAÇÃO Mulher encontrada morta em residência no Guanabara é identificada Corpo da vítima foi encontrado pela filha e a Polícia Civil investiga a morte

20 NOV 2020 - 12h:22 Por Alfredo Neto

Foi identificada por Maria das Graças do Santos, 59 anos, a mulher que teve o corpo encontrado pela filha na manhã desta sexta-feira (20) na rua Macapá, no bairro Guanabara, zona sul de Três Lagoas.

A filha da vítima estranhou a falta de notícias de sua mãe logo pela manhã e foi até a residência de sua genitora que é de frente com a sua. Ao entrar no local, a moça encontrou a mãe deitada sobre a cama, completamente nua e com um ferimento na cabeça.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi chamado e o médico intervencionista constatou o óbito. A Perícia Técnica da Polícia Civil foi chamada, junto com a Terceira Delegacia e o SIG (Setor de Investigações Gerais) da Polícia Civil, foi instaurado um inquérito para tentar elucidar o que realmente teria acontecido, para ter levado à vítima ao óbito.

Na residência não havia marcas de queda, luta ou arrombamento, o banheiro estava seco (o que descarta que a vítima estaria ou pretendia tomar banho para estar nua), familiares relataram que Maria das Graças, nunca teve o habito de dormir ou transitar sem roupas pela casa. Para a polícia ficou a incógnita sobre o caso também pelo fato, que se a vítima tivesse sofrido um mal súbito, ela teria falecido no local de onde tivesse caído, já que o corpo foi encontrado sobre a cama, como se estivesse dormindo, o que seria totalmente impossível para causar a lesão na cabeça da vítima.

O inquérito aberto pela Terceira Delegacia de Polícia Civil, será investigado em parceria com o SIG (Setor de Investigações Gerais).