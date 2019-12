LIVRAMENTO Mulher escapa ilesa de acidente grave no centro de Três Lagoas Ao fazer conversão proíbida caminhão quase passou por cima de motociclista

18 DEZ 2019 - 16h:05 Por Alfredo Neto

Uma mulher de 30 anos teve ferimentos leves após sofrer um acidente de trânsito na tarde desta quarta-feira (18) ao ser fechada por um caminhão no cruzamento da avenida Capitão Olinto Mancini, com avenida Eloy Chaves, no centro de Três Lagoas.

A mulher estava em uma motoneta no mesmo sentido que o caminhão pela avenida Capitão Olinto Mancini, sentido Cristo-centro, quando no cruzamento com a avenida Eloy Chaves, o motorista do caminhão fez uma curva a esquerda para acessar à avenida Eloy Chaves.

Ao bater a moto na lateral do caminhão a mulher se desequilibrou caindo de baixo do veículo que só parou com os gritos dos populares. O Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) foi chamado e levou a mulher de 30 anos para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) consciente, orientada com escoriações em braços e pernas e sem fraturas.

Para os policiais militares o motorista do caminhão contou não saber que no local é proibido conversão à esquerda e que não existe nenhuma placa sinalizando a proibição, também disse não ter visto a motociclista no retrovisor.

Após coleta de dados dos envolvidos o motorista foi liberado, a Polícia Militar registrou o acidente como, lesão corporal causado por veículo automotor.