VIOLêNCIA DOMÉSTICA Mulher esfaqueia companheiro para não apanhar A vítima fugiu e conseguiu pedir por socorro no quartel do 2º BPM

27 OUT 2020 - 07h:30 Por Israel Espíndola

Uma mulher de 38 anos, foi vítima de agressões físicas do companheiro, um homem de 42 anos que bateu na mulher com socos, tapas e enforcamento. A mulher para se defender desferiu um golpe com uma faca na região do ombro agressor. O caso aconteceu no último domingo (25), no bairro Santa Luzia, em Três Lagoas.

Segundo o registro policial, a mulher estaria descansando quando seu companheiro começou a quebrar todos os utensílios domésticos sem motivos começou agredi-la. A mulher assim de acertou o golpe com a faca, teria fugido para pedir socorro, enquanto aguardava a chegada da Polícia Militar a mulher foi perseguida pelo agressor.

Ainda de acordo com registro policial, a mulher narrou que após a perseguição ela teria se escondido em um matagal e assim que o conseguiu despistar do homem correu até o quartel do 2º BPM (Batalhão de Polícia Militar). Uma equipe acompanhou a vítima até a residência onde teria acontecido as agressões encontrando o homem sentado na calçada da casa do vizinho. Ele foi detido sem apresentar resistência e foram encaminhados para Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde o caso foi registrado como violência doméstica e lesão corporal recíproca.