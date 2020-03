ACIDENTE Mulher perde parte do couro da perna após bater moto em caminhão A motociclista não conseguiu fazer a curva e bateu na roda do caminhão

26 MAR 2020 - 17h:36 Por Alfredo Neto

Uma mulher de 21 anos teve um ferimento grave em uma das perna após bater a moto que pilotava em um caminhão na tarde desta quinta-feira (26) na rua AraraJuba, no bairro Bosque das Araras, região Leste de Três Lagoas.

A mulher seguia de moto no sentido bairro - rua Egydio Thomé, perdeu o controle em uma curva e bateu na roda traseira de um caminhão guindaste.

Na colisão a mulher bateu com a perna esquerda em uma aste de ferro que segura o rodoar (sistema de calibragem automática do pneu), onde acabou sofrendo um corte profundo e sofrendo perca de tecido.

A Alfa (Unidade de Suporte Avançado) do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) resgatou a vítima consciente e orientada para o Hospital Auxiliadora.

O motorista do caminhão permaneceu no local e prestou auxilo para a vítima até a chegada do Samu e Polícia Militar, ele contou que o caminhão estava de vaga e respeitando o limite de faixa, mas por conta da motociclista estar possivelmente em alta velocidade não teria conseguido fazer a curva e invadido a pista contrária batendo no caminhão.