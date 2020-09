ACIDENTE Mulher fica presa em veículo após capotamento no centro O capotamento aconteceu após um abalroamento entre dois carros

14 SET 2020 - 10h:14 Por Alfredo Neto

Uma mulher de 47 anos ficou ferida após capotar o carro que dirigia na manhã desta segunda-feira (14) na rua Aparício da Silva Camargo, bairro Jardim Roriz, área Central de Três Lagoas.

A vítima dirigia um veículo Palio de cor verde, pela rua Aparício da Silva Camargo no sentido avenida Fillinto Muller – Lagoa Maior, quando acabou abalroando em um veículo Siena de cor verde. Com a colisão lateral o veículo Palio tombou lateralmente para esquerda e por estar utilizando cinto de segurança a vítima não teve um final trágico.

O Corpo de Bombeiros e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) trabalharam em conjunto para resgatar à vítima de dentro do veículo. A vítima sofreu ferimentos leves e os socorristas acreditam que ela tenha sofrido um mal súbito, perdendo a consciência e assim o controle da direção.

Após retirada de dentro do carro pelo Corpo de Bombeiros e pelo Samu, à vítima foi levada para o Hospital Cassems. Agentes do Departamento Municipal de Trânsito auxiliaram no controle do trafego enquanto a vítima era resgatada, a Polícia Militar acompanhou o trabalho dos socorristas e registraram o acidente na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário)