ACIDENTE Mulher ficar ferida após colisão entre carro e moto A vítima estava na preferencial quando foi atingida lateralmente pelo carro

15 SET 2020 - 13h:20 Por Alfredo Neto

Uma mulher de 24 anos ficou ferida após sofrer um acidente de trânsito na manhã desta terça-feira (15) na rua Engenheiro Elvirío Mario Mancini, cruzamento com à Orestes Prata Tibery no centro de Três Lagoas.

A vítima estava em uma moto trafegando na rua Elvirío Mario Mancini no sentido centro, ao cruzar com a rua Orestes Prata Tibery, foi atingida na lateral esquerda por um carro que teria avançado a preferencial da motociclista.

A condutora do carro que seguia sentido Lagoa Maior, pela rua Orestes Prata Tibery, relatou que parou o veículo respeitando a terminação de “Pare”, existente no local, e ao sair com o veículo acabou atropelando a motociclista que foi arremessada ao solo sofrendo ferimentos leves. A motorista ainda contou que o ponto cego do carro teria encoberto a visão, assim impossibilitando que a motociclista fosse visualizada.

O Corpo de Bombeiros foi chamado e socorreu à vítima para à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) com dores na coluna e escoriações pelo corpo. A motorista do veículo permaneceu no local prestando auxilio para à vítima até a chegada do socorro e da Polícia Militar.