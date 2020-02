SORTEIO Mulher ganha 40 litros de combustível na promoção Tanque 100% Cheio Promoção é uma parceria entre a Cultura FM, a TVC HD e o Posto Paraty

28 FEV 2020 - 12h:45 Por Gisele Mendes

Foi realizado nesta sexta-feira (28), ao vivo pela TVC HD – Canal 13.1, o primeiro sorteio da promoção “Tanque 100% Cheio”. A ganhadora é Liz Ortega. Ela será contemplada com 40 litros de combustível.

A promoção é realizada na fanpage da TVC - HD e da Cultura FM Três Lagoas (@CultruvaTVC) no Facebook e é uma parceria entre a Cultura FM, a TVC HD e o Posto Paraty de Três Lagoas.

De acordo com a Coordenação Artística do Grupo RCN de Comunicação, a promoção terá validade de seis meses, portanto, interessados em participar do novo sorteio devem ficar atentos a uma nova postagem no Facebook (@CulturaTVC). O sorteio está previsto para o dia 27 de março, última sexta-feira do mês.

As regras para participar são bem simples. Basta curtir o post, compartilhar em modo público, marcar quatro amigos e comentar qual é o melhor posto da cidade. Mais informações sobre as regras no portal do JPNews (www.jpnews.com.br)

A promoção será exclusiva para donos de carros de passeio, que poderão escolher entre gasolina e etanol, no posto Paraty da avenida Filinto Müller. O abastecimento tem validade única.