TENTATIVA DE FEMINICÍDIO Mulher leva tiro na cabeça após violência doméstica A vítima ainda foi agredida antes de ser alvejada pelo disparo

21 NOV 2020 - 08h:04 Por Alfredo Neto/JPNews

Uma tentativa de feminicídio foi registrado no início da manhã deste sábado (21) na rua Otávio Sigefredo Roriz, bairro Jardim Oiti, zona Norte de Três Lagoas.

Consta no boletim de ocorrência, que a vítima estaria em sua residência quando o ex amásio invadiu a casa e passou a agredi-la, o agressor que não se conforma com término do relacionamento tentou enforcar a vítima na frente dos filhos.

A vítima tentou lutar para se salvar, conseguindo se desvencilhar do ex amásio, a vítima conseguiu sair do imóvel e foi para a rua, para pedir socorro nas residências vizinhas, mas foi seguida pelo agressor que sacou um revólver e fez vários disparos contra a mulher.

Um dos disparo acertou a cabeça da vítima, o tiro acertou próximo da orelha, não causando ferimentos graves. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi chamado e socorreu a vítima para o H.A (Hospital Auxiliadora), a mulher estava consciente e orientada.

O autor da tentativa de feminicídio conseguiu fugir, a Polícia Militar faz buscas na tentativa de encontrar o autor. A identidade da vítima e do autor não foram divulgadas pela polícia.