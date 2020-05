TROTE Mulher liga para PM e denuncia falso assalto e acaba presa A motivação para o trote seria um desentendimento com a nora

4 MAI 2020 - 05h:00 Por Alfredo Neto

A Polícia Militar foi mobiliza para atender um falso assalto com reféns na madrugada desta segunda-feira (4) na rua Oscar Guimarães, bairro Santo André, zona Norte de Três Lagoas.

Uma mulher ligou para à Polícia Militar no telefone 190 denunciando um assalto em andamento na referida rua, em conversa com os policiais do Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) a denunciante passou as características do local e que dois homens armados com revólver e faça teria invadido a residência e feito a família refém durante o roubo.

Todas as viaturas em operação foram avisadas sobre o ocorrido e foram deslocadas para fazer o cerco aos ladrões.

Em conversa pessoalmente com a denunciante foi descoberto que tudo era um trote, e a ligação seria uma forma da mulher dar um susto na ex nora que não deixaria o filho em paz, segundo ela.

Após desfeito a confusão os policiais deram voz de prisão para a mulher, pela falsa denunciação de crime e conduziram a mulher para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) onde foi autuada e irá responder criminalmente pelo trote.