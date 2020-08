ACIDENTE FATAL Mulher morre após colisão entre moto e cavalo em Água Clara Duas mulheres estavam na moto que mateu em um cavalo na BR 262

14 AGO 2020 - 18h:42 Por Alfredo Neto

Uma mulher de 24 anos morreu após sofrer um grave acidente na tarde desta sexta-feira (14) na rodovia BR 262, em Água Clara, Mato Grosso do Sul.

Informações são de que a vítima e mais uma pessoa estavam em uma moto no sentido Água Clara, e após passar o contorno rodoviária para acessar a cidade colidiram em um cavalo que estava solto ao lado da rodovia e invadiu a frente da motociclista.

As informações preliminares são que duas mulheres estavam na motoz uma morreu no local e outra não identificada foi levada para o hospital local. A prefeitura foi notificada para retirar o animal do local por estar com uma das patas quebrada.