CONFUSÃO Mulher não aceita fim de relacionamento e ameaça ex-namorada Até uma idosa avó da vítima foi utilizada como forma de chantagem emocional

17 JAN 2020 - 11h:10 Por Alfredo Neto

Uma mulher de 23 anos foi autuada por violência doméstica e ameaça de morte na noite desta quinta-feira (16) o crime aconteceu na rua Márcia Mendes, bairro Jardim Alvorada, zona Leste de Três Lagoas.

Após não aceitar o termino do relacionamento, a mulher de 23 anos, mandou mensagens ameaçando de morte a ex-namorada que tem 24 anos, caso ela não reatasse o namoro.

A vítima que estava em uma conveniência com amigos, resolveu ir embora com medo e acabou sendo surpreendida pela ex-namorada que estava do lado de fora do comercio. Após uma discussão entre as duas, a mulher inconformada com o termino agrediu a ex no rosto com uma garrafa de bebida alcoólica no rosto.

Amigos da vitima que testemunharam a agressão, interviram em devesa da amiga e seguraram a agressora até a chegada da PM, os militares estiveram no local e levaram as duas para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde a moça de 23 anos inconformada com o fim do relacionamento, foi autuada por (violência doméstica) e liberada.

Após ser liberada da delegacia, a moça de 23 anos foi até a casa da avó da ex-namorada tirou uma foto com a idosa e enviou para a ex, com a frase: “olha com quem estou, você tem certeza que não vai voltar comigo?”, a PM foi acionada até o local e tiveram que utilizar o (emprego moderado da força) para retirar a agressora da casa que estava bastante violenta.

Após conseguir algemar a mulher, os policiais a levaram para a Depec, onde foi autuada por ameaça e foi liberada e irá responder em liberdade.