ACIDENTE Mulher perde controle de moto e bate em carro estacionado A mulher carregava algumas latinhas de cerveja que ficaram espelhadas no local

19 JAN 2020 - 20h:22 Por Alfredo Neto

Uma mulher de 23 anos ficou ferida após colidir a moto que pilotava, em um carro parado na noite deste domingo (19) na rua Antônio Geremias, bairro Guanabara, zona Sul de Três Lagoas.

A mulher seguia no sentido Yamagut Kankit, avenida Clodoaldo Garcia, e perdeu o controle da moto, colidindo em um carro que estava estacionado em cima da calçada.

A mulher estava com odor etílico e carregava algumas latas de cerveja, o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) levou a mulher consciente e orientada para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento).

A Polícia Militar foi acionada e recolheu a moto para o pátio do Detran-MS (Departamento de trânsito do Mato Grosso do Sul) por haver débitos e restrições tributárias.