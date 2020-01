CRUZAMENTO Mulher que atropelou e matou motorista de ônibus vai a júri Julgamento será realizado nesta sexta-feira (24), no Fórum de Três Lagoas

24 JAN 2020 - 09h:01 Por Kelly Martins

Quase sete anos depois, a motorista Rosalina Alexandre da Fonseca vai enfrentar júri popular pela morte de Aparecido Rodrigues Dias, que na época tinha 49 anos, e pilotava uma moto quando foi atingido pelo carro que a acusada conduzia. O acidente ocorreu em 25 de dezembro de 2013, no cruzamento da avenida Antônio Trajano com a rua José Hamilcar Congro Bastos, por volta de 18h30.

O julgamento será no Fórum de Três Lagoas, a partir das 13h e será presidido pelo juiz Rodrigo Pedrini, da 1ª Vara Criminal. O caso ganhou repercussão na cidade, à época, porque, segundo a ação civil pública, Rosalina estava embriagada e invadiu a preferencial. Ocasião em que atropelou o motorista de ônibus.

A moto foi arrastada por mais de 100 metros e o carro de Rosalina ainda atingiu outros três veículos. A mulher tentou fugir do local com receio de ser linchada, mas foi mantida pelos moradores no local até a chegada da Polícia Militar. A vítima chegou a ser levada para o hospital, mas morreu após dar entrada na unidade de saúde.

A acusada foi presa, levada para a delegacia da Polícia Civil, e liberada. Ela aguarda pelo julgamento em liberdade.