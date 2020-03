CRUELDADE Mulher que matou filha de 10 anos chega a Três Lagoas Assassina da própria filha ficará presa na cidade até, pelo menos, a conclusão do inquérito policial

23 MAR 2020 - 17h:43 Por Alfredo Neto

Emileide Magalhães, de 30 anos, principal suspeita de matar a própria filha de 10 anos estrangulada em Brasilândia, distante 63 quilômetros de Três Lagoas, foi transferida no final da tarde desta segunda-feira (23) para a carceragem da 1° Delegacia de Polícia Civil de Três Lagoas.

Segundo apurado pela polícia, a mulher teria torturado a menor com a ajuda do irmão da criança, um adolescente de 13 anos. Há indícios que a menina foi estuprada antes de ser asfixiada com um fio de eletricidade.

À polícia, Emileide disse ter tentado matar a filha, porém como não conseguiu sozinho, buscou ajuda do irmão da garota. As autoridades apuram se a criança foi enterrada com vida. Ao Conselho Tutelar, o adolescente disse que a mãe tentou "se livrar" dele. Ele também afirmou que a irmã era violentada pelo padrasto.

Diante dos fatos, a Polícia Civil trabalha, inicialmente, com duas hipóteses: a mulher ter matado a filha por ciúmes do marido, ou ter assassinado a garota por medo da criança contar a alguém sobre os abusos. A mulher já tem passagens na justiça por furto, já tendo sido condenada por tráfico de drogas.

Após o crime, Emileide disse que foi até um bar beber cerveja. Ela se entregou à polícia na manhã de domingo (22). Ainda não há informações sobre quais crimes o adolescente e o padrasto da criança irão responder. A mulher continua presa preventivamente até, pelo menos, o final do inquérito policial.