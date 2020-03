VIOLêNCIA Mulher registra boletim de ocorrência contra ex- comandante Ex- comandante é acusado de agressão física

7 MAR 2020 - 08h:20 Por Redação

Conforme publicado pelo JPNews, o ex- comandante da Polícia Militar de Três Lagoas, Ênio de Souza, se envolveu em uma discussão familiar.

De acordo com o boletim de ocorrência, por volta das 18h20 desta sexta-feira, Ênio teve uma discussão com a mulher. Ambos teriam se separado recentemente. A mulher, que também é policial militar, tinha chegado de viagem, quando a discussão começou.

Em dado momento, o filho do casal, de 19 anos, interferiu na discussão. Segundo o boletim, Ênio teria discutido também com o filho e dito: "Se você é homem para defender tua mãe, então tem que ser homem para se sustentar, a partir de hoje não pago mais a sua faculdade, e nem te dou mais comida".

Ainda de acordo com o boletim, o filho teria criticado o pai por ele ter entrado na política- o lançamento da candidatura de Ênio à prefeito será neste sábado- foi quando, segundo o boletim de ocorrência, Ênio deu um saco no rosto do filho, acertando o olho e a testa, criando hematomas.

A mulher entrou no meio para separar a briga, e segundo o boletim, teve dificuldades para acalmar o ex- comandante.

A mulher e os filhos foram ao Batalhão da PM, e comunicou os superiores.