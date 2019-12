CONFUSÃO Mulher sobe em janela de apartamento e grita por socorro A vítima disse ter sido ameaçada de morte pelo marido com um martelo

27 DEZ 2019 - 10h:12 Por Alfredo Neto

Uma mulher foi resgatada da janela do apartamento onde vive pelo Copo de Bombeiros na noite desta quinta-feira (26) após uma briga com o marido, o apartamento fica na rua Zuleide Perez Tabox, Centro, Três Lagoas.

De acordo com o boletim de ocorrência, a mulher e o marido são usuários de drogas e teriam se desentendido após o casal ter consumido bebidas alcoólicas.

A mulher bastante alterada pedia para ser retirada pela janela, por uma escada. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros estiveram no local, os militares acalmaram a mulher que desceu da janela e relatou ter sofrido agressão do marido que teria ameaçado matá-la com um martelo.

Para os policiais o homem negou a violência e disse ter se defendido da mulher que estaria alterada por conta do uso de substâncias alucinógenas (drogas e álcool).

Após ouvir as duas partes os policiais militares levaram o homem para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) com o martelo, uma faca e um dichavador (ferramenta utilizada para triturar maconha para o consumo).

O Corpo de Bombeiros levou a mulher bastante alterada, devido ao consumo de bebidas alcoólicas para à UPA (Unidade de Pronto Atendimento).