VIOLêNCIA DOMÉSTICA Depois de agressões, mulher é mantida trancada no quarto A mulher relatou aos policiais que o homem ameaçava com uma foice

17 JUL 2020 - 09h:00 Por Israel Espíndola

A violência doméstica foi registrada na tarde de quinta-feira, em Três Lagoas. A vítima é uma mulher de 46 anos, foi agredida pelo companheiro, um homem de 26, depois da agressão a mulher foi mantida trancada dentro do quarto.

Uma equipe da Polícia Civil após ter recebido a denuncia foi até o local, na rua Baldomero Leituga, no Jardim Novo Aeroporto. No local os policiais foram recebidos pelo autor das agressões e constataram que a mulher não estava mais presa no quarto, porém apresentava escoriações pelo corpo.

Diante dos fatos ambos foram encaminhados para Delegacia de Polícia Civil onde o caso foi registrado.