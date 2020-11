VIOLÊNCIA DOMÉSTICA Mulher tem carro incendiado por ex inconformado O Corpo de Bombairos foi chamado mas as chamas destruiram o carro rapidamente

5 NOV 2020 - 09h:00 Por Alfredo Neto

Uma mulher teve seu carro destruído por um incêndio criminoso no inicio da madrugada desta quinta-feira (5) na rua Coronel João Dantas Filgueiras, bairro Santa Rita, Sul de Três Lagoas.

Por volta das 0h e 30min, o Corpo de Bombeiros foi chamado para apagar um incêndio em um carro Fiat Uno. Mesmo com a tentativa dos militares de salvar o veículo, pouco pode ser feito.

O carro foi totalmente destruído pelas chamas, o veículo estava estacionado na frente de uma residência e em conversa com os militares do 5ºGBM (Grupamento de Bombeiros Militares), a vítima informou que o incêndio teria sido criminoso, e provocado pelo seu ex amasio por inconformismo com o termino do relacionamento. Não foi informado se a Polícia Militar teria sido chamada para atender a ocorrência.

Um levantamento de 2019, do Ministério da Mulher Família e Direitos Humanos, apontou que o Estado de Mato Grosso do Sul ocupa o 3º lugar no ranking de mulheres vítimas de agressões praticadas por seus companheiros ou ex companheiros. No levantamento os números vergonhosos destacam um aumento de 75,65% no número de tentativas de feminicídios e 7,9% maior de registros de agressões em relação ao ano anterior (2018).

O mesmo levantamento revela que 29,67% dos agressores eram os atuais companheiros das mulheres e a maior parte das agressões eram na residência do casal, 15,13% dos registros foram praticados por ex companheiros inconformados com o termino do relacionamento, 10,7% praticado por seus cônjuges. O Ministério da Mulher Família e Direitos Humanos disponibiliza o telefone 180, para denúncias e faz campanha alertando para sinais de socorro que as vítimas possa demonstrar sem que coloque a própria vida em perigo, como a marca de batom vermelho na palma da mão, que pode sinalizar um pedido de socorro de forma silenciosa sem que isso chame a atenção do agressor. Nesses casos o Ministério aconselha se ao perceber uma mulher com um sinal de batom na palma da mão, a Polícia Militar seja chamada no telefone 190 o mais rápido possível.

O Ministério da Mulher e Família não tem números consolidados sobre a violência doméstica para 2020, mas ressaltou que de janeiro a abril deste ano houve um aumento de 37,6% nos registros de agressões sofridas pelas mulheres em Mato Grosso do Sul. De janeiro a abril, 32,9 mil registros de agressões, ameaças e torturas psicológicas contra mulheres foram registradas no estado. No mesmo período (janeiro a abril) 37,5 mil mulheres se tornaram vítimas de violência doméstica nesse ano de 2020. O telefone 180, disponibilizados pelo ministério para as mulheres fazerem denúncias, registrou um acréscimo de 14,7% de novos casos de violência contra mulheres em MS.