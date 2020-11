FURTO Mulher tem casa invadida enquanto dormia e celular furtado O apartamento não estava com a porta trancada segundo à vítima

Uma mulher de 58 anos foi vítima de furto durante a madrugada desta terça-feira (17) na rua Quixeramobim, Conjunto Habitacional Novo Oeste, residencial Tuiuiú, zona Oeste de Três Lagoas.

A vítima relatou na delegacia que ao acordar foi pegar o aparelho celular que ela havia deixado em cima de uma mesa, carregando à bateria e ao chegar no local não viu o celular. Após procurar por toda casa, a vítima foi até a 3ª DP registrar um boletim de ocorrência.

Para o escrivão, a mulher disse que o apartamento estava com as portas e janelas destrancadas, o que facilitou à ação do marginal em furtar o aparelho sem precisar arrombar porta ou janelas.