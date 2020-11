CUIDADO Mulher tem Facebook invadido e fotos intimas compartilhadas Racker teria conversado e enviado fotos intimas da mulher para um dos contatos

6 NOV 2020 - 15h:00 Por Alfredo Neto

Uma mulher de 40 anos teve seu aparelho celular invadido por um hacker e fotos sensuais vazadas na internet nesta quinta-feira (5) em Três Lagoas.



A vítima relatou na DAM (Delegacia de Atendimento a Mulher), que nesta quinta-feira, foi procurada por um conhecido, relatando que o Facebook da vítima teria sido raqueado (invadido) por outra pessoa e que esse invasor estava se passado por ela, puxando conversa. Minutos depois, outro amigo da vítima, com quem ela teve um relacionamento amoroso puxou conversa pelo aplicativo WhatsApp, no segundo amigo da vítima disse para à mulher que o invasor começou puxar conversa pelo aplicativo Messenger existente no Facebook.

Durante a conversa o invasor da conta, divulgou fotos intimas da vítima e questionou o rapaz se ele queria marcar um novo encontro. O rapaz estranhou a conversa que parecia querer induzi-lo à confessar sobre o caso e tempo que existia o caso entre eles, desconfiado o homem pediu para que à pessoa mandasse uma mensagem de áudio; momento esse que a conversa sessou.



Após perceber o que estava acontecendo, o rapaz informou a mulher que rapidamente procurou a DAM e registrou um boletim de ocorrência por invasão de aparelho digital, divulgação de fotos pessoais em poses intimas entre outros crimes que poderá evoluir após abertura do inquérito.