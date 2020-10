OLHO VIVO Mulher tem sua casa invadida e a vizinha assistiu toda à ação do ladrão O autor do furto arrombou a casa no início da tarde de quinta, em plena luz do dia

30 OUT 2020 - 07h:30 Por Israel Espíndola

O autor do furto arrombou a casa no início da tarde de quinta, em plena luz do dia - Arquivo / JPNews Uma mulher de 36 anos, teve sua casa arrombada por um homem, na ação o ladrão roubou um aparelho de TV, e vários outros objetos. O caso aconteceu na tarde de quinta-feira (29), no Jardim das Violetas, em Três Lagoas. De acordo com o registro policial, a vítima relatou na delegacia que por volta das 14h, sua vizinha, viu um indivíduo conhecido no barro como ‘Josué Neguinho’ saindo da residência com um televisor e uma mochila nas costas, com outros objetos furtados. A mulher relatou que o autor estava conduzindo uma motocicleta de 125cc, e o mesmo já tinha cumprindo pena no sistema prisional posto em liberdade há sete meses. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), como furto, com destruição ou rompimento de obstáculo.

