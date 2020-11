NÃO DEU CERTO Mulher vai reatar romance embriagada e acaba mordendo ex-namorado Ela acordou o ex-namorado com um balde de água e mordeu o braço do ex

11 NOV 2020 - 06h:30 Por Israel Espíndola

Separada há três meses do namorado, uma mulher de 38 anos, embriagada foi reatar o namoro, mas a tentativa de viver o romance terminou com uma mordida no braço do ex-namorado. O caso aconteceu por volta das 4h20 desta quarta-feira (11), no jardim Guaporé, em Três Lagoas.

De acordo com o registro policial, a vítima manteve um relacionamento amoroso durante três anos, porém os dois não moraram juntos, a autora tem dois filhos 10 e 12 anos. Nesta madrugada a mulher embriagada invadiu a casa do homem para cobrar a paternidade, a vítima relatou que fez o exame de DNA no dia 05 de novembro.

Ela invadiu a casa do seu ex-namorado, acordou o homem com um balde água e mordeu o braço direito do mesmo.

A vítima por sua vez manifestou desejo em representar contra sua ex-namorada, e começou o dia na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde o caso foi registrado como lesão dolosa.