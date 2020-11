REINCIDENTE Mulher volta a ser presa menos de 4h após sair de presídio A autora foi presa tentando furtar uma residência a 300m do presídio

20 NOV 2020 - 15h:31 Por Alfredo Neto/JPNews

Uma mulher de 31 anos foi presa por furto na forma tentada e invasão de propriedade no início da tarde desta sexta-feira (20) na rua João Carrato, bairro Santo André, zona Norte de Três Lagoas.

A autora foi flagrada por populares que ligaram para o telefone 190 da Polícia Militar, uma guarnição da PM que fazia rondas próximo ao presídio feminino foi até o local e os militares flagraram a mulher força a entrada na casa por uma janela.

Foi dado ordem para que ela parace, a mulher desobedeceu os militares e tentou fugir pulando o muro da residência, na primeira tentativa a autora caiu do muro para dentro da residência invadida e após se levantar tentou novamente, neste momento um dos policiais conseguiu cercar a autora e dar voz de prisão.

Durante a checagem aos documentos da mulher, foi constatado que a mesma havia saído do presídio feminino as 9h da manhã do mesmo dia, menos de 4h do ocorrido, após ser beneficiada por alvará de soltura, a mulher foi até a rodoviária comprou uma passagem para Campo Grande, e se dirigiu até a residência onde tentou praticar o furto e acabou sendo presa. Os militares ligaram para o proprietário da casa e informaram sobre a tentativa de furto, a vítima relatou que estava viajando e assim que retornar a cidade irá procurar a Depac.

A mulher foi autuada em flagrante por invasão de propriedade e furto na forma tentada, além de quebra de benefio judicial. Após ser dado o flagrante a mulher foi levada novamente para o presídio feminino.