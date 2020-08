PORRADA Mulheres brigam em lanchonete no Centro de Três Lagoas Segundo a versão de uma das mulheres, elas já estavam se desentendendo há dias

7 AGO 2020 - 06h:38 Por Israel Espíndola

A vítima é uma mulher de 45 anos e relata que já vinha se estranhando com a autora, outra mulher de 42 anos, nestes últimos dias, inclusive recebeu ameaças por telefone, e registrou um boletim de ocorrência na cidade de Araçatuba (SP).

Consta no boletim de ocorrência, que na tarde de quinta-feira (6), a vítima estava numa lanchonete no centro de Três Lagoas na companhia de amigos quando chegou a autora dizendo: “Ah você está na cidade, e fazendo o que aqui?” E partiu pra cima da vítima com insinuações e agressões.

Ainda de acordo com as informações, a vítima estava com algumas sacolas de compras as quais foram levadas pela agressora, após o primeiro barraco, eles foram até a casa da autora, no Jardim das Paineiras, onde funciona "casa de massagem", para recuperar os bens. Ao descer do carro novamente começou o entreveiro, um homem que é amigo da vítima conseguiu apartar a briga das mulheres, depois de apanhar por duas vezes a mulher procurou o atendimento policial na Depac, onde o caso foi registrado como vias de fato e furto.