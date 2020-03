AMEAÇA Mullher corre atrás de ex com faca e é contida por policiais A PM precisou usar balas de borracha para conter mulher que estava com faca

5 MAR 2020 - 17h:00 Por Alfredo Neto

Mulher ameaça ex com uma faca é Polícia Militar precisou utilizar balas de borracha para conter mulher que ameaçou os militares - Arquivo/JPNews Uma mulher de 27 anos foi presa por desobediência e ameaça na madrugada desta quinta-feira (5) no Condomínio Residencial Engenheiro Alexander Ricardo do Amaral, no Orestinho, zona Oeste de Três Lagoas.

A mulher foi presa após ser flagrada correndo atrás da vítima com uma faca, os militares deram ordem para que à mulher largasse a faca, ordem que não foi acatada e a mulher ainda disse aos militares; “eu não vou largar não e não tenho medo de vocês”.

Após uma segunda tentativa dos policiais para que a mulher largasse a faca, os militares foram atacados pela autora e tiveram que utilizar balas de borrachas, para dominar à mulher.

Após acertar a perna direita da autora, os militares conseguiram dominar e algemar a mulher que estava descontrolada. A pessoa que a mulher tentava esfaquear era um ex-namorado, um homem de 44 anos.

O homem relatou que eles romperam o relacionamento, mas que à mulher sempre vai em seu apartamento, e nesta madrugada após uma discussão ela teria se apoderado de uma faca dizendo que mataria à vítima.

A vítima relatou ainda, que tentou se salvar das agressões jogando uma bicicleta contra a agressora e utilizando um pedaço de madeira que acertou o braço esquerdo da mulher.

A Polícia Militar levou o casal para à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde à mulher foi autuada e irá responder em liberdade por ameaça de morte e desobediência, o homem não teve ferimentos e foi liberado após registrar o boletim de ocorrência.

