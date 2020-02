PROJETO VERÃO Musculação é opção para manter o corpo em forma Programa ‘A Casa é Sua’ iniciou uma série de reportagens com dicas de como iniciar o Projeto Verão 2020

3 FEV 2020 - 12h:03 Por Steffany Pincela

Para dar dicas de como correr atrás do prejuízo, o programa “A Casa é Sua” iniciou a #projetoverão2020, com dicas de como perder peso após as comemorações de fim de ano.

No programa desta segunda-feira (3) a dica foi a prática de musculação.

