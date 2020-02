VIOLÊNCIA DOMÉSTICA Músico Três-lagoense é preso após espancar mulher Para evitar um mal ainda pior mulher pediu socorro no batalhão da PM

22 FEV 2020 - 00h:42 Por Alfredo Neto

Um músico Três-lagoense de 34 anos foi preso em flagrante por violência doméstica na manhã desta sexta-feira (21) em Três Lagoas após espancar a esposa.

O músico conhecido por seu talento no arcodeon, foi preso por uma patrulha escolar da Polícia Militar, após a esposa do agressor pedir por socorro no batalhão da Polícia Militar de Três Lagoas.

A mulher estava bastante machucada, com vários hematomas e com feridas no couro cabeludo, causados após o músico arrancar 'chumaços' de cabelos da vítima.

Após informar o acontecido aos policiais, todas as viaturas operacionais foram alertadas para as características do agressor e uma viatura da patrulha escolar logrou êxito em prender o músico em flagrante.

O caso é tratado em segredo de justiça, e não é possível obter detalhes mais apurados desta violência, mas essa não é a primeira vez em que o músico se envolve em problemas com a justiça.

Em outras ocasiões, o músico já foi recolhido ao sistema prisional por problemas com pensão alimentícia.