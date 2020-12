CULTURA Músicos de Três Lagoas irão se apresentar no Bonito Blues e Jazz Festival Os músicos se apresentam dia 17 de dezembro no Festival

9 DEZ 2020 - 13h:30 Por Israel Espíndola

Murilo Martinez e trio sobem ao palco do Bonito Blues e Jazz Festival, o músico mescla técnicas do violão Fingerstyle contemporâneo com suas influências regionais.

Assim, permeando as fronteiras e pontes do folk, as composições de Murilo Martinez TRIO exploram diferentes instrumentos de várias culturas do mundo e, ao mesmo tempo, remete a um universo musical que é característico do artista: a singularidade e a força das suas raízes regionais.

Confira: