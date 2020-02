ADEUS! Músicos homenageiam maestro Jehu Serrado em sepultamento Três-lagoense morreu no domingo após cinco anos de tratamento de doença renal

25 FEV 2020 - 07h:15 Por Valdecir Cremon

Foi enterrado ontem, em um cemitério de Campo Grande, o corpo do maestro três-lagoense Jehu Vieira Serrado, de 62 anos, que morreu no domingo, após mais de cinco anos de tratamento de doença renal. O maestro, que foi um dos fundadores da Banda Marcial Cristo Redentor e de outras corporações musicais de Mato Grosso do Sul, recebeu homenagem de músicos de Três Lagoas, Ribas do Rio Pardo e de Campo Grande.

Uma orquestra foi montada no Cemitério Park Monte das Oliveiras para uma apresentação de despedida ao maestro, como definiu o filho Jehu Júnior, por meio de uma rede social. “E assim nos despedimos do grande maestro Jehu Vieira”, escreveu.

Também pelas redes sociais, milhares de pessoas manifestaram tristeza pela morte do músico e compositor, autor de 500 músicas – a maioria do segmento religioso.

“Essa foi a última música que ele regeu aos seus alunos da Fanfarra Gilberto Fogaça. "Amigos para sempre". E seremos sim amigos para sempre. Por mais doloroso que possa ser perder uma pessoa querida, estamos felizes pois o seu sofrimento acabou. Que Deus te dê o descanso eterno!”, escreveu Márcia Coene.

No enterro, os músicos executaram a música “Amici per sempre”, de Antony Biccuore.