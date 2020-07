AÇÃO Mutirão de atendimento vacina 85 cães contra raiva no Arapuá Campanha em Três Lagoas deverá começar no terceiro sábado deste mês de julho

10 JUL 2020 - 17h:00 Por Tatiane Simon

Uma equipe do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), setor da Vigilância em Saúde e Saneamento da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Três Lagoas, esteve no Distrito de Arapuá, nesta quinta-feira (9), para uma visita de rotina de ações voltadas à saúde animal.

Na oportunidade, junto com ações educativas de orientação sobre posse responsável de animais, cuidados com a saúde, prevenção de doenças e animais peçonhentos, foram vacinados 85 cães e três gatos contra a raiva e realizadas também três coletas de amostras de sangue para exame de Leishmaniose canina em animais com sintomas de suspeita da doença.



CAMPANHA DE VACINAÇÃO



Estão em andamento os preparativos para a Campanha de Vacinação Antirrábica de 2020, que deverá começar no terceiro sábado deste mês de julho, dia 18, e que deverá se estender até setembro.



Para este ano, como ocorreu em 2019, Três Lagoas foi dividida em seis setores específicos, onde estarão localizados os postos de vacinação de cães e gatos, com idade acima de quatro meses.



Serão 26 postos de vacinação, divididos em seis setores e em cada um dos próximos sábados será a vez de um determinado setor a ser atendido pelas equipes de vacinação.

Cada equipe contará com dois vacinadores e 10 colaboradores, que estarão acolhendo as pessoas com uso de máscaras, preenchendo as carteirinhas de vacinação, orientando-as de como devem proceder, evitando aglomerações e outras recomendações que se fizerem necessárias.



Como já orientou a diretora interina da Vigilância em Saúde e Saneamento, Geórgia Medeiros de Castro Andrade, "os donos de animais de estimação, ou seja, de cães e gatos, não precisam deslocar-se de um lado a outro da Cidade para procurar a vacina. Basta estarem atentos para saber o sábado em que as equipes do CCZ estarão no setor de abrangência mais próxima de sua residência", explicou.



PRIMEIRO DIA DA CAMPANHA



Por exemplo, no primeiro sábado da Campanha de Vacinação Antirrábica, dia 18 de julho, das 13h às 17h, as equipes estarão no Setor I, que engloba Vila Piloto, Vila Alegre, Jupiá e os bairros próximos ao CCZ, Rua Egídio Thomé, número 5562, Distrito Industrial (telefone 3929-1803).



Oportunamente, a SMS estará divulgando mais informações sobre os demais setores, datas e locais de vacinação de cães e gatos. Vale lembrar, desde já, que fêmeas prenhes ou que estejam amamentando não devem ser vacinadas.