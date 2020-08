MEIO AMBIENTE Mutirão de limpeza na Segunda Lagoa enche 13 caminhões de lixo Servidores do Meio Ambiente estão há 15 dias retirando lixo do local

11 AGO 2020 - 17h:00 Por Kelly Martins

Um mutirão de limpeza é realizado na Segunda Lagoa, que fica no bairro Jardim Dourados, em Três Lagoas. A preocupação no local é com as queimadas e riscos aos moradores. Foi realizada a retirada de mato e roçada no entorno para evitar qualquer foco de incêndio, neste período de estiagem.

O mutirão de limpeza no local começou há 15 dias e o volume de lixo retirado da lagoa deu para lotar 13 caçambas de caminhão. Como as queimadas estão se intensificando no mês de agosto, a prioridade foi realizar o mutirão para evitar transtornos e riscos aos moradores.

O maior empenho do trabalho continua na retirada de lixo que vem pelas galerias de águas pluviais e cai no leito da lagoa. Este seria o principal desafio da Secretaria de Meio Ambiente para manter a conservação da Segunda Lagoa. Foram retirados em média 200 sacos de lixo de 100 litros, o que já representa um risco de contaminação da água e da fauna local.

De acordo com a secretaria, as reclamações dos moradores que são vizinhos da Segunda Lagoa diminuíram em relação a focos de incêndio e também na circulação de usuários de drogas.

Outro ponto em questão é que sem chuva desde maio, o nível da lagoa baixou. Para evitar o assoreamento, as equipes realizaram a retirada do acúmulo de terra das margens e também ao redor das tubulações da bomba que manda água para a Lagoa Maior. A secretaria busca desenvolver um projeto que prevê a arborização da Segunda Lagoa e algumas intervenções com intuito de transformar o local em ponto de visitação.