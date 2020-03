EDITORIAL Na dose certa Leia editorial do Jornal do Povo deste sábado

28 MAR 2020 - 09h:42 Por Da redação

O controle social, com medidas que variam desde barreiras sanitárias nas fronteiras, passando pelos toques de recolher e quarentenas, é essencial no combate da pandemia que ameaça a humanidade. E deve ser tão rigoroso quanto apoiando pela sociedade para que os resultados positivos possam acontecer.

Essas medidas, contudo, trazem incertezas, medo, dúvidas em geral, na medida em que nunca foram adotadas antes de forma tão global. O mundo está em quarentena. Não há hoje uma única pessoa que não esteja informada, consciente dos riscos e orientada quanto às atitudes a tomar e das práticas a adotar. Essa é a primeira vitória na luta contra a pandemia. Uma vitória da informação.

A perplexidade de um lado, e a intensidade com que passaram a ser acionadas as redes sociais de outro, provocou um frenetismo também inédito. E rapidamente tornou-se um campo fértil para as mentiras, para as mistificações, charlatanismos e demagogias em geral, todos integrantes do universo das fake news. Nunca a mentira foi tão rapidamente vencida. Nada, nenhuma notícia falsa foi capaz de prosperar ou de se consolidar além de horas, sendo imediatamente vencidas pela informação correta que circula como nunca, inspirada pelo bom senso generalizado. Outra vitória da informação.

E a informação de qualidade, apurada com critério, divulgada com zelo profissional pelos meios de comunicação mostra para o mundo mais uma vez a importância da liberdade de expressão e como ela é levada a sério por todos os que dela dependem, por todos que a praticam.

Aqui, neste universo mais imediato, o Grupo RCN de Comunicação vem fazendo a sua parte. Informando, lutando contra as fake news, ajudando a sociedade a agir e reagir corretamente, contribuindo de forma solidária com os que precisam de ajuda e comprovando que fazer da verdade a matéria- prima, nos liberta e nos faz vencedores.

Dias difíceis podem vir, mas com a informação correta, serão sempre mais facilmente vencidos... e com dignidade.