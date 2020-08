COVID-19 Na faixa laranja, Três Lagoas tem grau médio de contágio

15 AGO 2020 - 17h:00 Por Tatiane Simon

Acurva de contaminação do novo coronavírus cresce expressivamente a cada dia em Três Lagoas. Novas confirmações de moradores infectados e mortes pelo vírus são apontadas diariamente nos boletins epidemiológicos divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde. Mesmo assim, o município conseguiu manter se, por mais 15 dias, na faixa laranja do mapeamento feito pelo Governo do Estado. O relatório foi divulgado nesta sexta-feira (14) e considera que o município tem risco grau médio de contaminação do novo coronavírus. No primeiro levantamento, Três Lagoas ocupou a faixa vermelha - de alto risco. No relatório seguinte, divulgado há duas semanas, o município entrou para a bandeira laranja.

Segundo o presidente do Conselho e Secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel, o relatório situacional do Comitê Gestor do Programa de Saúde e Segurança da Economia (Prosseguir), tem como objetivo estruturar um método baseado em dados, informações e indicadores capazes de nortear os agentes públicos a tomarem suas decisões e adotar ações mais eficientes no combate à propagação e aos impactos da Covid-19.

SEM MUDANÇA

De acordo com o promotor de Justiça Moisés Casarotto, membro do Comitê de Prevenção e Enfrentamento à Covid-19, as regras dos últimos decretos serão mantidas. “Caso haja um aumento expressivo no número de casos, nos reuniremos novamente para medidas mais rígidas. Por enquanto iremos intensificar a fiscalização e evitar aglomerações”, disse.