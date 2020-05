LEVANTAMENTO Na região de Três Lagoas, 50% das empresas não reduziram quadro de trabalhadores Resultado faz parte de um levantamento sobre impactos do Coronavírus no Comércio de MS

13 MAI 2020 - 09h:01 Por Ana Cristina Santos

Na região Leste de Mato Grosso do Sul, onde estão Três Lagoas, Aparecida do Taboado, Paranaíba, entre outras, 50% das empresas não reduziram o quadro de trabalhadores, mesmo com os impactos negativos da Covid-19. Para os próximos três meses seguintes, 67% das empresas tentarão continuar com o quadro de colaboradores. Isso é o que revela um levantamento do Sebrae e do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio-MS (IPF/MS), sobre o “Impactos do Coronavírus no Comércio de Bens e Serviços de MS”.

Na região Centro-Norte 59% das empresas não reduziram o quadro de trabalhadores. Na região do Pantanal, o percentual foi de 67%, na Sudoeste: 43%.

O levantamento revela que, ao tentarem adotar algumas medidas para evitar demissões, os empresários tomaram as seguintes medidas: 1% concedeu férias, 26% optaram pela suspensão temporária de alguns contratos de trabalho, 15% permitiram que os colaboradores trabalhem em casa , 17% permitiram que, parte dos colaboradores fosse dispensada momentaneamente, mas continuam pagando os salários ou parte dos salários, 20% permitiram que os colaboradores façam revezamentos de horário, 11% renegociaram os salários com os colaboradores, 31% alteraram a carga horária dos colaboradores, e 71% fizeram alterações nos canais de venda e divulgação.